Osman Kaya'dan Vali Davut Gül'e idari izin çağrısı

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman KAYA, İstanbul Valiliği tarafından açıklanan idari izin kararına ilişkin bir çağrıda bulundu. Bilindiği üzere İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edilirken, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara idari izin verildi. Ancak bu izin, sağlık çalışanları ve kolluk kuvveti mensuplarını kapsamıyor.

Osman KAYA'nın Açıklaması

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman KAYA, İstanbul Valisi Davut GÜL'e seslenerek, "Sağlık çalışanları çocuklarını nereye bırakacak?" sorusunu yöneltti. Sağlık çalışanlarının da idari izin kapsamına alınması gerektiğini vurgulayan KAYA, Vali GÜL'den yeni bir güncelleme yapmasını talep etti.