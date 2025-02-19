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TBMM'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Çok net bir düzenleme. Bu konuda herhangi bir problem yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 23:37, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 23:39
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TBMM'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

Mehmet Karaman'ın Eleştirileri

Yeni Yol Partisi adına söz alan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, görüşülen bu kanun teklifinin özensiz hazırlandığını savundu. Bu durumun halkın süreci takip etmesini zorlaştırdığını iddia eden Karaman, "Böyle özensiz hazırlanmış yasaların getirdiği belirsizlikler iş dünyasını, vatandaşlarımızı ve hukuk sistemimizi de olumsuz etkilemektedir." dedi.Karaman, yasaların tartışılmadan, etraflıca incelenmeden kabul edilince, uygulamada birçok sorun ortaya çıktığını belirtti. Bunun sonucunda yanlış düzenlemeleri düzeltmek için sürekli yeni yasa değişikliklerine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun da hukuki istikrarı zedelediğini ifade etti.

Buğra Kavuncu'nun Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Görüşleri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, maddelerin neredeyse tamamının Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlendiğini belirterek, "Bu maddeler de halihazırda yürürlükte. Yani Cumhurbaşkanı, 7 yıldır Anayasa'ya aykırı düzenlemelerle yürütme görevini inşa ediyor." dedi. Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bu ülkenin bir an önce kurtulması gerektiğini vurguladı.

Tamer Osmanağaoğlu'nun KOBİ Destekleri Üzerine Görüşleri

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, çağa ayak uydurmanın yolunun daha fazla çalışmaktan geçtiğini ifade etti. Osmanağaoğlu, görüşülmekte olan kanun teklifini önemli kılan bir diğer tarafın da KOBİ'lerin desteklenmesi ve bu doğrultuda hayata geçirilecek yeni projelerin en verimli şekilde uygulanmasına yönelik getirdiği düzenlemeler olduğunu söyledi.

Vezir Coşkun Parlak ve Akademisyenlerin Durumu

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Türkiye'de akademisyenlerin ülkeyi terk etmenin yollarını aradığını öne sürdü. Parlak, "Akademisyenler, derslerinde özgürce konuşamıyorlar çünkü her an birisi ses kaydı alıp polise şikayet edebilir." diye konuştu.

Talat Dinçer'in Ekonomi Üzerine Görüşleri

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, enflasyonun ve kredi faizlerinin yüksekliği, döviz kurlarının yükselişi, artan ham madde ve enerji maliyetlerinin işletmeleri üretim yapamaz hale getirdiğini söyledi. Dinçer, "İş dünyası borcu borçla ödediği bir dönemi yaşamaktadır. Piyasa, nakit yönünden iyice sıkışmıştır." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu'nun Seçim Üzerine Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da partisi adına söz alarak, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Akbaşoğlu, Anayasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini içeren 116. maddesini okudu ve "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Çok net bir düzenleme. Bu konuda herhangi bir problem yok." ifadesini kullandı.

Mustafa Varank'a Yönelik İddialar ve Yanıtı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın seçimlerde kullandığı afişin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla bastırıldığını iddia etti. Mustafa Varank ise bu iddiaları yalanlayarak "Bu tamamen iftiradır, yalandır. Ben bütün seçim masraflarını kendim yaparım." dedi.

  • Varank, dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vereceğini belirtti.
  • Kendisini savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etti.
  • "Kendisini meşhur etmek istiyor olabilir." diye ekledi.

- Danışma Kurulu kararı kabul edildiÖte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre Genel Kurul, yarın toplanmayacak. Genel Kurulda, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.

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