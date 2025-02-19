Trump, paylaşımında kendini 'kral' olarak tanımladı

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
Kar yağışı nedeniyle 29 ilde eğitime ara verildi
Kar yağışı nedeniyle 29 ilde eğitime ara verildi
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek
Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump, paylaşımında kendini 'kral' olarak tanımladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına yönelik fiyat tarifelerini iptal etti. Beyaz Saray'ın kral temalı paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 23:47, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 23:46
Yazdır
Trump, paylaşımında kendini 'kral' olarak tanımladı

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu. New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı. Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber