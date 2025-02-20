Zonguldak'ta banka personeli dolandırıcılıkla suçlandı

Zonguldak'ta, işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişilere eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli gözaltına alındı. Ereğli ilçesinde bir bankanın şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E'nin, eksik ücret yatırdığından şüphelenen bir vatandaş durumu banka yetkililerine bildirdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde söz konusu personelin ücretleri eksik ödediği, dekontları da müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı ortaya çıktı.

Mağdur Sayısı 400'den Fazla

Banka müfettişleri mağdur sayısının 400'den fazla olduğunu belirledi. Bankaya gelen yaşlı ve engellilere çay ikram etme, sıra almadan işlem yapma gibi yakın ilişkiler kurduğu öne sürülen A.E'nin, işlemlerde müşterilerin alacaklarını eksik ödediği tespit edildi.

Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şüphelinin bu yolla müşterileri 500 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi. A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.