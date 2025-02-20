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Polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü hastanede öldü

Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 18:13, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 18:33
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Dün gece saatlerinde otomobiliyle yaptığı kaza sonrası polis ekip aracının nezarethane bölümünde belinden çıkardığı silahla kendisini vuran Murat Kara (27), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kara'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Olay

Murat Kara, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 42 FN 255 plakalı otomobiliyle kaza yapmış, polis ekiplerince işlem yapılmak üzere bindirildiği ekip aracında belinden çıkardığı silahla kendini vurmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Kara, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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