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Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde kar yağışı etkili olacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 07:39, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 07:43
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Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde hava durumunun çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde kar şeklinde yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Şubat 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu olan Marmara Bölgesi'nin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • Edirne: 3°C, Çok bulutlu
  • İstanbul: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. Yağışlar kuvvetli olacak.
  • Kocaeli: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. Yağışlar kuvvetli olacak.

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Ege Bölgesi'nde, kıyılarda rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • Denizli: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
  • İzmir: 10°C, Parçalı bulutlu
  • Muğla: 7°C, Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu olan Akdeniz Bölgesi'nde, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

  • Adana: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlı
  • Antalya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
  • Isparta: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu olan İç Anadolu Bölgesi'nde, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede genel olarak buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • Ankara: 0°C, Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
  • Eskişehir: 1°C, Çok bulutlu
  • Kayseri: -1°C, Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu olan Batı Karadeniz Bölgesi'nin genelinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgede genel olarak buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • Bolu: 0°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • Kastamonu: -2°C, Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
  • Sinop: 3°C, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Bölgenin genelinde çok bulutlu hava hakimken, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • Rize: 4°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar kuvvetli olacak.
  • Samsun: 3°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar kuvvetli olacak.
  • Tokat: 1°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Bölgenin genelinde çok bulutlu hava hakim olup aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgede genel olarak buzlanma ve don olayı beklenirken doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • Ağrı: -3°C, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
  • Erzurum: -5°C, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
  • Malatya: 3°C, Çok bulutlu ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Bölgenin genelinde çok bulutlu hava hakim olup aralıklı yağışlar bekleniyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

  • Diyarbakır: 6°C, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
  • Gaziantep: 8°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • Mardin: 4°C, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu


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