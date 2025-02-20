TÜSİAD yöneticileri adli kontrolle serbest bırakıldı

Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

TÜSİAD yöneticileri adli kontrolle serbest bırakıldı

TÜSİAD Başkanları Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras, genel kurul konuşmalarındaki ifadeler nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 07:56, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 09:16
Yazdır

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Turan ve Aras'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadeleri tamamlandı. Hakimlik, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

  • Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
  • Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.
  • Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber