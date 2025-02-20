İstanbul trafiğinde şaşırtan manzara

İstanbul'da dün başlayan ve kısa sürede etkisini hissettiren kar yağışı ve yetkililerce yapılan uyarılar, sürücüleri özel araçlarını kullanmamaya yönlendirdi.

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