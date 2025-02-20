İstanbul trafiğinde şaşırtan manzara
İstanbul'da dün etkisini gösteren kar yağışının ardından okullar tatil edilmiş, bazı kamu çalışanlarına ise izin verilmişti. Kar yağışı uyarılarının da etkili olmasıyla beraber trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 29 olarak ölçüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 08:15, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 08:16
İstanbul'da dün başlayan ve kısa sürede etkisini hissettiren kar yağışı ve yetkililerce yapılan uyarılar, sürücüleri özel araçlarını kullanmamaya yönlendirdi.
İBB Trafik Yoğunluğu haritasında yer alan bilgilere göre; sabah saat 08.10 itibarıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 seviyesinde ölçüldü.