İstanbul ve Hakkari'de dev narkotik operasyonu
İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 79,5 kg uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hakkari'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarına dair detayları X hesabı üzerinden paylaştı. İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-12" operasyonu kapsamında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda Ele Geçirilenler
- 49,5 kg sıvı metamfetamin
- 2,5 kg kristal metamfetamin
- 27,5 kg skunk
- 141 kg kimyasal katkı maddesi
Operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede halkın duyarlılığı ve desteğinin önemine vurgu yaparak, şüpheli durumların yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.
Operasyonların Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 79,5 kg uyuşturucu madde, 141 kg kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.