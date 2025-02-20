Sahil güvenlik batan bottan 27 göçmeni kurtardı

Konu ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi.

İzmir Açıklarında Başlatılan Arama Kurtarma Faaliyetleri Neticesinde 27 Düzensiz Göçmen Kurtarılmıştır

19 Şubat 2025 tarihinde saat 04.03'te, İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) sevk edilmiştir.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 20'si lastik bot içerisinden ve 7'si deniz yüzeyinden olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kayıp herhangi bir düzensiz göçmenin olmadığının tespit edilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir.