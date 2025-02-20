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TCMB: Para politikası ve beklentilerin çıpalanması

TCMB, para politikası ve beklentilerin çıpalanması üzerine detaylı bir analiz yayımladı. enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının önemi vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 09:06, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 09:07
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TCMB: Para politikası ve beklentilerin çıpalanması


TCMB'nin Para Politikası ve Beklentilerin Çıpalanması Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Para Politikası ve Beklentilerin Çıpalanması" başlıklı bir analiz yayımladı.Analizde,

"Çıpalama ölçütlerinde görülen iyileşmenin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi, fiyat istikrarının sağlanmasını ve sürdürülmesini destekleyecektir"

ifadesi kullanıldı.TCMB'de Başdanışman Halil İbrahim Aydın, Başdanışman Eren Ocakverdi ve Araştırmacı Velihan Başpınar tarafından hazırlanan bu analiz, Bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlandı.

Enflasyon Beklentileri ve Çıpalama

Enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının fiyat istikrarının ön koşulları arasında yer aldığı belirtilen analizde,

"Beklentilerin çıpalandığı bir ortamda enflasyon beklentileri merkez bankalarının enflasyon hedefine yakınsarken, beklentilerin zaman içindeki oynaklığı düşer ve anket katılımcıları arasındaki farklı beklentiler birbirine yakınlaşır."

denildi.Analizde, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) yer alan 12 aylık enflasyon beklentilerinin TCMB enflasyon tahminlerinden hareketli sapmasının hesaplandığı bildirildi.

Bileşik Gösterge ve Çıpalama Ölçütleri

  • Bileşik bir gösterge türetmek amacıyla çıpalama ölçütleri bir arada değerlendiriliyor.
  • İktisadi Yönelim Anketi (İYA) ve Tüketici Eğilim Anketi (TEA) verileri kullanılarak firmalar ve hanehalkı kesimleri için de bileşik gösterge hesaplanıyor.

Analizde oynaklık ölçütünün gerileme eğiliminde olduğu gözleniyor. Ayrıca, beklentileri oluşturan farklı katılımcıların birbirine yakın tahminlere sahip olması yayılım ölçütünü olumlu etkiliyor.

Beklentilerin Resmi Tahminlerden Sapması

Beklentilerin resmi tahminlerden sapmasına, zaman içindeki oynaklığına ve katılımcıların beklentileri arasındaki farklılaşmaya eşit ağırlık vererek bileşik çıpalama göstergesi oluşturuluyor. Bu bileşik göstergeye göre, 2021'in son çeyreğinden itibaren zayıflayan çıpalamanın sıkı para politikası altında giderek iyileştiği görülüyor.Analiz, piyasa katılımcılarına kıyasla hanehalkı ve firmalar kesiminin enflasyon beklentilerini sistematik olarak yukarı yönlü oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ancak, bu kesimlerin de çıpalanma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Sıkı Para Politikası ve Enflasyon Beklentileri

"2023'ün ikinci yarısından itibaren uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımında iyileşmeler görülmektedir."

denilen analizde, çıpalama ölçütlerinde görülen iyileşmenin önümüzdeki dönemlerde devam etmesinin fiyat istikrarını destekleyeceği vurgulanıyor.

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