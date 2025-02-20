Tekirdağ'da binlerce makaron ele geçirildi: 4 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 09:57, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 09:52
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
840 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde bir depo ve işletmede yaptıkları aramalarda 840 bin makaron ve 1 ton 229 kilogram tütün ele geçirdi.
4 şüpheli gözaltına alındı.