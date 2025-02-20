Tekirdağ'da binlerce makaron ele geçirildi: 4 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

840 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde bir depo ve işletmede yaptıkları aramalarda 840 bin makaron ve 1 ton 229 kilogram tütün ele geçirdi.

4 şüpheli gözaltına alındı.