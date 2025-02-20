Yandex'in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, geçen yıl Rusya'daki varlıklarını Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satmıştı.

Söz konusu dönemde, şirketin gelirinin yüzde 37 artarak 1,1 trilyon rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2025 için gelirde yüzde 30'dan fazla artış yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin net karının geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 94 artarak 100,9 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.

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