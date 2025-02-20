Dolar 36,31 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,3030 36,3040 36,3160 36,3170 Avro 37,9090 37,9100 37,9380 37,9390 Sterlin 45,7000 45,7100 45,7850 45,7950 İsviçre frangı 40,1900 40,2000 40,2300 40,2400 ANKARA ABD doları 36,2730 36,3530 36,2860 36,3660 Avro 37,8690 37,9490 37,8980 37,9780 Sterlin 40,1960 40,2060 45,7250 45,9350