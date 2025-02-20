Dolar 36,31 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,31 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 17:14, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,3030
|36,3040
|36,3160
|36,3170
|Avro
|37,9090
|37,9100
|37,9380
|37,9390
|Sterlin
|45,7000
|45,7100
|45,7850
|45,7950
|İsviçre frangı
|40,1900
|40,2000
|40,2300
|40,2400
|ANKARA
|ABD doları
|36,2730
|36,3530
|36,2860
|36,3660
|Avro
|37,8690
|37,9490
|37,8980
|37,9780
|Sterlin
|40,1960
|40,2060
|45,7250
|45,9350