Tarımsal girdi fiyatları 2024'te yüzde 32,5 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 2,13, 2024'ün tamamında yüzde 32,49 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,62 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,23 artış görüldü.