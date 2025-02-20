Tarımsal girdi fiyatları 2024'te yüzde 32,5 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'e ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 10:45, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 10:38
Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 2,13, 2024'ün tamamında yüzde 32,49 artış gösterdi.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,62 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,23 artış görüldü.