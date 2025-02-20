İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama

AKOM, bugün kentte kar yağışının nerelerde yoğunlaşacağını açıklarken, kentte hava sıcaklığının ay sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurdu.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken İBB Afet İşleri Dairesi AKOM'dan yeni bir açıklama geldi. AKOM, bugün kentte kar yağışının nerelerde yoğunlaşacağını açıklarken, kentte hava sıcaklığının ay sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurdu.

İstanbul'da Kar Yağışı ve Hava Durumu

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bugün de devam ederken İBB Afet İşleri Dairesi AKOM'dan son dakika açıklaması geldi.

Kar Yağışının Yoğunlaşacağı Bölgeler

AKOM, İstanbul'da bugün saat 20:00'ye kadar Anadolu Yakası Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası genelinde kar yağışının kuvvetli olacağını bildirdi.

Sıcaklıkların Seyri

Buna göre 27 Şubat'a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

28 Şubat-10 Mart tarihlerinde sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.

Ulaşım ve Güvenlik Uyarıları

AKOM, İstanbulluları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri konusunda uyardı.