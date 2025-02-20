2025-DİB-MBSTS: Başvuru kılavuzu yayımlandı

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını 20 Şubat 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI