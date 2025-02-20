İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'tan saldırı talimatı alarak Yahudi okullarına ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olan teröristi takibine aldı. Adım adım süren bu takibin ardından o terörist yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 12:45, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 12:31
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye'de Yahudi okullarına ve sinagoglara gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçladığı belirlenen bir şüphelinin kimlik ve adresini tespit etti. Şüpheli A.A'nın, Türkiye'de ve yurt dışında eylem arayışında olan başka bir şüpheliyle irtibatı da ortaya çıkarıldı.
Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalanan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.