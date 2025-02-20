Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'

Olağan Genel Kurul'da hükümete yönelik eleştirileri sonrası haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde adliyeye götürülmelerinin ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

🚩"TÜSİAD Başkanının Polis Nezaretinde Götürülüyor Olması Yabancı Sermayeyi Etkilemez mi?"



🗣️Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TGRT Haber'de: Kimsenin tutuklanması, gözaltına alınması hoş bir görüntü değil. Olumsuz etkiye yol açmamak lazım. Anayasanın 10. Maddesine göre kanun önünde. pic.twitter.com/tZ2YQqZGp1 TGRT HABER (@tgrthabertv) February 20, 2025

ERDOĞAN 'PROVOKASYON' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provakasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; demokrasilerde hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık ve tıkamayız. Bugün konuşan Türkiye diye bir olgudan bahsediliyorsa bunu mümkün hale getiren hiç şüphesiz AK Parti'dir, hükümetlerimizdir. Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna 'dur' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

🚩"TÜSİAD Başkanlarına Gözaltı Kararı Olmadı"



🗣️Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TGRT Haber'de: Şunu düzeltelim. Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar. Bir de soruşturma Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu.. pic.twitter.com/vI3l5brN78 TGRT HABER (@tgrthabertv) February 20, 2025

DENK GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' söyleminin ardından TÜSİAD'ta iki başkanın gözaltına alınmasına ilişkin TGRT Haber'de yaptığı açıklamada, "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" dedi.