Karadeniz'de hava ulaşımına kar engeli
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarındaki bazı seferler iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 13:16, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 13:28
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışının ardından uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.
Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul ve Ankara'ya yapılması beklenen bazı uçuşlar ile Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan planlanan 12 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.
Bölgedeki hava koşullarının normale dönmesiyle iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.