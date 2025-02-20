Karadeniz'de hava ulaşımına kar engeli

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışının ardından uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul ve Ankara'ya yapılması beklenen bazı uçuşlar ile Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan planlanan 12 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Bölgedeki hava koşullarının normale dönmesiyle iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.