Tekirdağ'da iki adrese baskın: 5 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 13:57, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 13:49
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.