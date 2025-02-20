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Tekirdağ'da iki adrese baskın: 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 13:57, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 13:49
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Tekirdağ'da iki adrese baskın: 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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