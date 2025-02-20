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Bakan Şimşek'ten Katarlı yatırımcılara davet

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve gelişen AR-GE ekosistemi ile büyük fırsatlar sunduğunu belirtti ve Katarlı yatırımcıları davet etti.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 13:45, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 13:46
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Bakan Şimşek'ten Katarlı yatırımcılara davet


Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye, üretim çeşitliliği ve giderek daha sofistike hale gelen üretim yapısı, güçlü altyapısı, gelişen AR-GE ekosistemi ve geniş yetenek havuzu ile büyük fırsatlar sunmaktadır. Katarlı yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz" dedi.Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye ve Katar Arasındaki Güçlü İşbirliği

Bakan Şimşek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Katar heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Katar'ın, mükemmel siyasi ilişkilere sahip olduğunu, ekonomik ortaklığı daha da derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduklarını bildirdi.İki ülkenin birçok vesileyle örnek bir dayanışma sergilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Şubat 2023 depreminin ardından verdiğiniz güçlü destek için bir kez daha teşekkür ederim. Liderlerimizin 2014 yılında başlattığı Yüksek Stratejik Komite, ilişkilerimizi yeni zirvelere taşımıştır. Türkiye-Katar ortaklığı, bölgesel barış, güvenlik ve refaha yönelik ortak çıkarlar üzerine inşa edilmiştir. Ortak Ekonomik ve Finansal Komite kapsamında teknik ekiplerimiz dün yeni iş birliği fırsatlarını ele aldı. Bu üst düzey diyaloğun amacı, Türkiye ve Katar arasındaki sağlam ve köklü ilişkileri güçlendirmektir.


İşbirliği Alanları ve Gelecekteki Projeler


  • Karşılıklı yatırımların artırılması
  • Stratejik sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi
  • Büyük projeler ve yeşil büyüme için finansmanın güçlendirilmesi
  • Bankacılık ve finansal bağların kuvvetlendirilmesi
  • Merkez Bankaları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi
  • Konut ve gayrimenkul yatırımlarında işbirliğinin genişletilmesi
  • İhracat finansmanının güçlendirilmesi
  • Ticaret fırsatlarının araştırılması
  • Havacılık operasyonlarının daha etkin hale getirilmesi
  • Ekonomik reformlara ilişkin deneyim paylaşımı
  • Üçüncü ülkelerde daha yakın işbirliği yapma isteği


Türkiye Büyük Fırsatlar Sunuyor

Bakan Şimşek, Türk müteahhitlerinin bölgede güçlü bir etki yarattığını anımsatarak, bu başarının üçüncü ülkelerde de sürdürülebileceğini dile getirdi."Ayrıca, çeşitli sektörlerde cazip teşvikler sağlıyor ve Katarlı yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. 54 ülkeyi kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmalarımız (STA) sayesinde, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere 30 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlıyoruz ve bu da ülkemize korumacılığa karşı dayanıklılık kazandırmaktadır. Ayrıca, küresel ticarette parçalanmaların olduğu bu dönemde bölgesel entegrasyonun, kırılganlığa karşı en iyi koruma olduğuna inanıyoruz. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (GCC FTA) müzakereleri bir süredir devam etmektedir. Bu sürecin ilerletilmesine verdiği destek için Katar'a müteşekkiriz. Bu toplantının güçlü ve stratejik ortaklığımızı daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."Toplantı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari arasında karşılıklı işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.

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