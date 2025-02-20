2025-MEB-EKYS için giriş belgeleri erişime açıldı
2025-MEB-EKYS'ye katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Belgeler ÖSYM'nin sitesinden alınabilir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 14:15, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 14:28
2025-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI