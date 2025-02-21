Üniversiteden Örnek Görevde Yükselme Sınav İlanı

Uzun süredir yükseköğretim kurumlarında Şube Müdürü kadrolarına SINAVSIZ yapılan atamaları eleştirmekteyiz. Kamuda nanavla gelinebilecek en üst pozisyon olan Şube Müdürü kadrosuna Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri kadrolarının kullanılarak sınavsız atama yapılması çoğu üniversitede sıradan bir işlem olarak uygulanmaya devam ediyor.

Birileri sınavlarda alın teri dökerken birileri de farklı ilişkiler marifetiyle kolaylıkla Müdür olmanın yollarını bulabiliyor.

Sayıştay'ın olağan denetimlerinde de dikkat edilen bu hususa yönelik Daire Kararları arasında farklı sonuçlar çıksa da, 2024 yılında yayımlanan Temyiz Kurulu Kararlarında bu türden atamaların kamu zararı olarak değerlendirildiği hüküm altına alınmıştır.

Örneğin; 20 Mart 2024 tarihli ve 56584 tutanak numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında şu ifadelere yer verilmiştir:

"Mevzuata göre fakülte sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadroları mevcut yönetim hiyerarşisi içerisinde üst görev veya alt görev olarak konumlandırmadığı gibi yönetim birimlerinin kuruluşu, örgütlenmesi, görev ve yetki alanı ile yöneticilerinin atanma usulleri değerlendirildiğinde fakülte sekreteri ve yüksekokul sekreterini şube müdüründen daha üst veya dengi görev olarak kabul etmek mevzuatın sözüne ve ilkelerine uygun değildir.

Görevde yükselme, memurun alt düzey görev grubundan Yönetmelik kapsamındaki yönetim hiyerarşisinde üst düzeylere kadar liyakat ve kariyer olarak çıkabilme imkanı sağlayan bir mekanizmadır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle hiyerarşik sıralama dışına çıkarılan fakülte sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarından bu Yönetmelik'e tabi kadrolara sınavsız atama yapılması mevzuata aykırılık teşkil edecektir. Kaldı ki, Daire Kararına konu olan atamalarda adı geçen iki kişinin yüksekokul sekreteri kadrosuna atanmadan önce görev yaptığı kadrolara bakıldığında, adı geçen kişinin Yönetmelik'in 7'nci maddesinde sayılan alt görevlerde en az 3 yıl çalışmış olma koşulunu da sağlamadığı anlaşılmaktadır.

Daire Kararına konu olan atama işlemlerine dayanak teşkil eden temel norm olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Atamalar" başlıklı 52'nci maddesine göre üniversitelerde şube müdürü ataması, yönetim kurulunun görüşü alınarak üniversite üst yöneticisi konumunda bulunan rektör tarafından yapılmaktadır. Kanun'un 52'nci maddesinde belirtilen "üniversite yönetim kurulu görüşü" danışma ve hazırlık işlemi mahiyetindedir. Atama işlemi, rektörün onayı olmadan hukuki sonuç doğurmamaktadır. Bu nedenle de atama işlemine onay veren rektör mevzuata aykırı atama işlemleri dolayısıyla oluşan kamu zararından uygun illiyet bağı dahilinde münferiden sorumludur." ifadesi yer almıştır.

Görüldüğü üzere, Sayıştay Temyiz Kurulu Fakülte Sekreteri/Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri kadrolarını Şube Müdüründen daha üst ve dengi görev olarak kabul etmemiştir.

Bu durumdan dolayı, rektör mevzuata aykırı olarak yapılan bu atama işleminden dolayı sorumlu tutulmuştur.

Sayıştay'ın bu konudaki denetim baskısı, birçok üniversitede özellikle Şube Müdürlüğü kadrolarının sınavla açılmasına da bir yandan vesile olmuştur. Çoğu üniversite yıllardır bu kadro özelinde sınav açmayı tercih etmezken, peyderpey görevde yükselme sınavı yapmaktadır.

Bu konuda kadro sayısı bağlamında güzel bir örneği de yakın bir tarihte kurulmuş İzmir Demokrasi Üniversitesi özelinde sizlerle paylaşmak isteriz.

15 Ocak 2025 tarihinde ilgili üniversite tarafından yapılan sınav ilanında Şube Müdürlüğü düzeyinde 8 kadronun açılması, bu konudaki farkındalığın somut bir sonucudur.

Kurumlarda sınırlı düzeyde olan Şube Müdürlüğü kadrolarından yüksek sayıda atanma imkanı verilmesi takdire şayandır.

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel üç ilkesinden ikisi olan Kariyer ve Liyakat kavramlarının kamuda yerleşebilmesi için en önemli hususlardan birisi olan Görevde Yükselme Sınavlarının sıklıkla açılması ve kadro sayılarının tatmin edici düzeyde olması konusundaki farkındalığın artmasını diliyoruz.