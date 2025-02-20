'Sarı serum'dan ölüm sonrası kliniğin faaliyetleri durduruldu

Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Sarı serum'dan ölüm sonrası kliniğin faaliyetleri durduruldu

Afyonkarahisar'da Mehmet Gündoğan'ın (38) 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen kliniğin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı kararıyla durduruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 16:06, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 16:08
Yazdır
'Sarı serum'dan ölüm sonrası kliniğin faaliyetleri durduruldu

Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan, biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Afyonkarahisar Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, kliniğin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir denildi. Diğer yandan olayla ilgili soruşturma ve Mehmet Gündoğan'ın otopsi raporuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber