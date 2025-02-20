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BİK'ten önemli kararlar: Azınlık gazeteleri desteklenecek

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, 18-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel Kurulda, süreli yayın kredilerinin faiz oranları düşürüldü ve azınlık gazetelerine destek sağlanması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 16:25, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 16:56
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BİK'ten önemli kararlar: Azınlık gazeteleri desteklenecek

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, 18-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. BİK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantının 20 Şubat'taki son oturumunda Yönetim Kurulu'nun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. Kurumun 2024 yılı bilançosu, gelir tablosu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, Yönetim Kurulu'nun faaliyet dönemi de ibra edildi. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarında değerlendirilen gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Faiz Oranları ve Azınlık Gazetelerine Destek


  • Süreli yayınlara verilen kredilerde faiz oranı düşürüldü: Genel Kurul, Kurum tarafından süreli yayınlara verilen yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranını yeniden belirledi. 2024 yılı için yüzde 45 olarak tespit edilen faiz oranının, ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak 2025 yılı için yüzde 35'e düşürülmesine karar verildi.
  • Azınlık gazetelerine maddi destek: Toplantıda, 2025 yılı için basın derneklerine yapılacak yardım miktarı olarak tespit edilen 925 bin liranın ilgili yönetmelik hükümlerine göre dağıtılması kararlaştırıldı. BİK Genel Kurulu'nun 17-19 Ağustos 2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde bulunan cemaat toplulukları tarafından Türkiye'de yayımlandığı gazetelere maddi desteğe devam edilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Yönetim Kurulunca belirlenecek kıstaslara göre azınlık gazetelerine 396 bin lira maddi yardım yapılacak.


Gazetelerin Asgari Satış Fiyatı ve Diğer Kararlar


  • Gazetelerin asgari satış fiyatı yeniden düzenlendi: Genel Kurul, verilen önerge doğrultusunda yazılı basın sektöründeki maliyetleri dikkate alarak gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenlemeye gitti. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatları, yerel ve bölgesel gazeteler için 4 liradan 5 liraya, yaygın gazeteler için de 6 liradan 15 liraya yükseltildi.
  • Ayrıca toplantıda, Kurum tarafından internet haber sitelerine altyapı ve yazılım desteği sunulması ile bunun devamlılığının sağlanması, BİK Analitik sisteminin resmi ilan yayımlama hakkına sahip internet haber siteleri ve talep eden diğer internet sitelerine çeşitli hizmetler verebilmesi amacıyla bir ticari işletmenin kurulmasına karar verildi.

Toplantı sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Divan Başkanı Prof. Dr. Zakir Avşar ile Genel Kurul'daki görev süreleri sona eren Abdi Pehlivan, Cemal Sonsay ve Prof. Dr. Abdullah Özkan'a çiçek takdim edildi. Toplantıyla 32. Dönem Genel Kurulu'nun görev süresi tamamlandı. BİK'in 33. Dönem Genel Kurulu'nun, ilk toplantısının yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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