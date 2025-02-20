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Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye başvurusu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 2'si için avukatları tarafından tahliye talebinde bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 16:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 16:34
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Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye başvurusu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya ile Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanıp Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında ise Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

Tutuklu sanıklar Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Güran ailesinin avukatları 18 Şubat'ta, tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya'nın, haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuru yapmıştı.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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