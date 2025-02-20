Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Denetimlerde Tespit Edilen Ürünler

Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 6 artarak 201'e çıktı.

Konya Emirgazi'de Tespit Edilenler

Konya'nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren

Muhtar Hanımın Yeri

'nde yapılan denetimlerde Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edildi.

Diğer Denetim Bulguları

Yapılan diğer denetimlerde de bitkisel macun ve enerji içeceğinde ilaç etken madde tespit edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait liste de güncellendi. Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılan ürün sayısı 21 artarak 977'ye yükseldi.

Bazı Denetim Bulguları





Baharatlarda yabancı madde

Çayda gıda boyası

Sucukta kanatlı eti ve köfte sakatat tespit edildi.





Mevzuata Aykırı Ürünler

Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılan ürünlerde 18 artarak 81'e yükseldi.