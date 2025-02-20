29 ilde yarın eğitime ara verildi

Türkiye'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi.

1 - İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul'da kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personelin görev yaptığını ifade etti.

Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını söyledi.

Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz vatandaşın, İstanbul Valiliği koordinasyonunda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirten Gül, "Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir." diye konuştu.

Gül, Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünden aldıkları verilere göre, il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların, İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olduğunu ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

Kenti etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Gül, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını beklediklerini söyledi.

2 - Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

3 - Yalova

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." paylaşımında bulundu.

4 - Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

5 - Ordu

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

6 - Sinop

Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

7 - Şırnak

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

8 - Iğdır

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

9 - Giresun

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

10 - Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime yarın için ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler idari izinli sayılacak olup, tüm akademik ve idari birimlerde mesai devam edecektir."

11 - Malatya

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

12 - Ardahan

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

13 - Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelimiz (Verilen hizmetin gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır) bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kafkas Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları kaynaklı buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

14 - Bartın

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için yarın eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

15 - Bolu

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerden çalışan personelin izin durumlarının birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

16 - Erzincan

Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle yarın için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Tercan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

17 - Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak tedbir alınacaktır."

18 - Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca engelli, hamile kamu görevlileri, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum, dört gözle benden haber bekliyorsunuz. O halde size güzel bir haberim var. Kar yağışı ve buzlanma yarın da devam edecek. O nedenle okullar 21 Şubat Cuma günü de tatil. 2 gün devletten, 1 gün de Vali amcanızdan size 3 gün tatil. Benim de sizden 3 isteğim var, güzelce dinlenin, derslerinize çalışmayı ve okumayı ihmal etmeyin, sağlığınıza dikkat edip hastalanmayın, buzlu yerlerde düşerek bir yerinizi kırıp incitmeyin. Söz değil mi? Haydi iyi tatiller. Pazartesi görüşmek üzere."

19 - Elazığ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

20 - Yozgat

Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın il genelinde kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun buzlanma riskini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

21 - Artvin

Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

22 - Düzce

Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Vali Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının yarın da süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "21 Şubat Cuma ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

23 - Van

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte buzlanma ve sisin de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

24 - Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanmanın oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Şenpazar ve Daday kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

25 - Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda cuma günü sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

26 - Tokat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 21 Şubat Cuma günü ilçede eğitime ara verildi.

27 - Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullar, Şemdinli ilçesinde de taşımalı kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, Şemdinli ilçesinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

28 - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı yarın için eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu anaokulu ve ilkokula giden annelerin idari izinli sayılması durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.

29 - Kırıkkale

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Delice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

İlçe genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitime, köylerden gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiği belirtildi.