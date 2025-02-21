Galatasaray'ın derbiye yabancı hakem atanması itirazı reddedildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 21:54, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 21:55
TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.
Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.