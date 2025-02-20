Eğitim-Bir Sen: ÇKÜ üyelerimize baskıya son vermeli

Eğitim-Bir Sen, idari personelin üniversiteler arası yer değişikliği yapabilmesi talebini gündeme taşımak ve soruna çözüm bulmak amacıyla 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirmeye karar vermişti. Sendika, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bu karar uygulandığında üniversite yönetiminin baskıcı tutumu ile karşılaşıldığını açıkladı.

İdari Personelin Yer Değişikliği Talebi

Uzun yıllardır mücadele verdiğimiz idari personelin üniversiteler arası yer değişikliği yapabilmesi talebini sendika olarak toplu sözleşme masasına taşıdık. Ancak, Cumhurbaşkanımızın duyurusuna rağmen, konu bürokrasinin dehlizlerinde bekletilmiştir. Genel Yönetim Kurulumuz, bu sorunun çözülmesi amacıyla geniş katılımlı basın açıklamaları yapılması kararını almıştır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Yaşananlar

Çankırı'da yapılan basın açıklamasının ardından, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite temsilciliğimizin yönetim kurulu üyelerine istifa baskısı yapmış ve görev yerlerini değiştirmiştir. Bu durum, sendika yöneticiliği güvencesine ilişkin uluslararası hukuk ve anayasa hükümlerine aykırıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖK'ün Tavrı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve YÖK Başkanı tarafından haklı bulunan idari personelin talebi, toplu sözleşme kararına dönüştürülmüştür. Ancak Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, bu karara uymamış ve üyelerimizi baskı altına almıştır. Kendisi kanunlara ve hukuka uymaya davet edilmektedir.Bu baskılar karşısında sessiz kalmayacak, mücadele etmeye devam edeceğiz. Haklarımızı her platformda savunacağız.