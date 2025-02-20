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Bitlis'te bir köyde şap karantinası başlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle bir köye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 17:42, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 17:41
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Bitlis'te bir köyde şap karantinası başlatıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çanakdüzü köyündeki hayvan ölümleri üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine, köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler bölgede tedbir alırken, köye hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin vermedi.

Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, dört günde bölgedeki 13 köyde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

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