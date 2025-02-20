Kağızman Belediye Başkanı Alkan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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