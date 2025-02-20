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Kağızman Belediye Başkanı Alkan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 19:23, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 19:23
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Kağızman Belediye Başkanı Alkan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alkan'ı duruşmada avukatı temsil etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

- 2019 yılında gözaltına alınmıştı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2009-2014 arasında HDP'nin Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'nin Kağızman Belediye Başkanı seçilmişti.

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