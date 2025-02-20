Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik düzenlemeler içeren "İklim Kanunu Teklifi"nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti. Teklifin geçici maddelerle birlikte 22 maddeden oluştuğunu ifade eden Güler, düzenleme üzerinde uzun süre çalıştıklarını anlattı.Abdullah Güler, iklim değişikliğiyle mücadeleyi siyaset üstü ve küresel bir sorun olarak gördüklerini vurguladı.Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak gerektiğini belirten Güler, iklim değişikliğini "çok sayıda alanda etkisini hissettiren kapsamlı bir kriz" olarak nitelendirdi.

İklim Değişikliğine Karşı Güçlü Adımların Önemi

İklim değişikliğine karşı atılacak güçlü adımların önem arz ettiğinin altını çizen Abdullah Güler, Türkiye'nin de içinde yer aldığı "Akdeniz İklim Havzası"nın, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her geçen gün derinden hissettiğine işaret etti.Güler, İklim Kanunu Teklifi ile şehirlerin iklime uyum sürecinin güçlendirilmesini, ekonominin iklim bazlı olumsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesini, sektörlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını, bütün sektörlerde daha temiz ve daha verimli bir üretim sürecinin oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

İklim Kanunu Teklifinin TBMM Süreci

Teklifin, TBMM Çevre Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine geleceğini dile getiren Güler, "İklim Kanunu Teklifi, iklim değişikliği alanında yeni baştan, sıfırdan düzenleme yapan kod kanun niteliğinde temel kanun olarak hazırlanmıştır. Teklifle, daha az enerjiyle daha verimli üretim sağlayarak yaşanabilir bir dünya hedeflenmekte, bu doğrultuda '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi' ve 'Yeşil Büyüme' vizyonu hedef olarak alınmaktadır." diye konuştu.

Adil Geçiş ve İklim Adaleti

AK Parti Grup Başkanı Güler, teklifte, iklim değişikliğiyle mücadelede esas alınan, istihdam süreçlerinin en adil şekilde yönetilmesini ifade eden adil geçiş, mücadeledeki eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan iklim adaleti, sürdürülebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkelerin bulunduğunu vurguladı.- "Kurum ve kuruluşlara yükümlülükler öngörülmektedir"Teklifte İklim Değişikliği Başkanlığının yetkilerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığını dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kanun Teklifi iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin somut adımları içermekte ve belli kuralları ortaya koymaktadır. Ülkemizin kalkınma öncelikleri ve özel koşulları göz önünde bulundurularak ilgili kurum ve kuruluşlara yükümlülükler öngörülmektedir. Bu bağlamda, kurum ve kuruluşlara yol gösterici nitelikte somut sera gazı emisyonu azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinden bazılarına yer verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan plan, program, strateji, eylem planı ve diğer politika belgelerinin neler olduğu ve nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin düzenleme de yapılmaktadır."

Yerel İklim Eylem Planları

Yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanacağını ifade eden Güler, teklifte, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik finansman, teknoloji geliştirme ve transferi ile kapasite geliştirme faaliyetlerini içeren uygulama araçlarına yer verildiğini anlattı.Abdullah Güler, "Bir yatırımın gerçekten çevreci ve iklim değişikliğini olumsuz etkilemeyen yatırım olup olmadığını belirleyen ve bu sayede uluslararası finans akışlarını hızlandıracak, destekleyecek Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin kurulacağı teklifimizde yer almaktadır." dedi.

Emisyon Ticaret Sistemi

Teklifte, Emisyon Ticaret Sistemi'nin düzenlendiğini, ilk defa uygulanacak sistemin kurallarının belirlendiğini belirten Güler, teklifte, gönüllü karbon piyasalarında yer alan karbon kredilerinin oluşturulması ve uygulamaya geçmesine yönelik hükümlere yer verildiğini söyledi.Güler, düzenlemede, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanacak olan idari yaptırımların da yer aldığını dile getirdi.- "Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız"AK Parti Grup Başkanı Güler, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin ivme kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Özellikle 2021 yılında ülkemizin özgün konumunu koruyarak ve hakkaniyet ilkesini gözeterek Paris Anlaşması'nın onaylanması ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri'nin açıklanmasıyla yeni bir döneme geçilmiştir. Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız ve dikkatliyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacak ve '2053 Net Sıfır Emisyon Hedeflerimizi' gerçekleştirmek için daha çok çalışacağız. İklim Kanunu Teklifimiz de bunun en somut, temel kanun teklifi olacaktır."

İklim Değişikliğine İlişkin Kavramlar

Güler, teklifte iklim değişikliğine ilişkin 39 kavrama ve tanımlara yer verildiğini bildirdi.- "Türkiye'nin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşması noktasında her türlü çabayı gösteriyoruz"Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güler, Karbon Piyasası Kuruluna ilişkin soru üzerine, bu Kurulun çok sayıda katılımcısının olacağını belirtti. Güler, "2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için bir seferberliği, çalışmayı ortaya kayacağız. Kurulun alacağı kararlarla beraber bu hedefe kavuşmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Anayasal Hukuk Devleti Vurgusu

HÜDA PAR'ın "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlediği ve bazı HÜDA PAR'lı milletvekillerinin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Güler, çalıştay ve açıklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.Türkiye'nin anayasal bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Güler, "Türkiye'nin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşması noktasında elimizdeki her türlü imkanı, çabayı, gayreti gösteriyoruz. Terör ve şiddet hiçbir kavram adı altında meşrulaştırılamaz. 'Özgürlük', 'ifade hürriyeti', 'temel insan hak ve özgürlükleri', 'barış' gibi kavramlarla dünyanın hiçbir medeni ülkesinde terörü, şiddeti kamufle edemezsiniz, meşrulaştıramazsınız." ifadelerini kullandı.

Soruşturmalar ve Yargı Süreçleri

Bir gazetecinin yürütülen bazı soruşturmalarla ilgili sorusu üzerine de Güler, herkesin kendi esas işine odaklanmak yerine akıl vermeyi, had bildirmeyi "ifade hürriyeti" ve "düşünce hürriyeti" gibi söylemeye çalıştığını ifade etti.

Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri

AK Parti Grup Başkanı Güler, yaklaşık 1,5 yıldır Orta Vadeli Programı (OVP) sürdürdüklerini, enflasyonla, bütçe disipliniyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), üye ülkelere 40 başlıkta tavsiyelerinin bulunduğunu bildiren Güler, "Terörün finansmanı", "Kara para aklama", "Yasa dışı gelirleri aklama" suçlarında ceza soruşturması başlatıldığında, Başsavcılığın talebi ve mahkemenin kararıyla şirketlere kayyum atanması halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına yönelik düzenlemenin yasalaştığını hatırlattı. Bazı gazetecilerin, "Şirketlere TMSF kayyumu kendisi atayacak" şeklinde haberler yaptığını aktaran Güler, şu ifadeleri paylaştı:

TÜSİAD'a Eleştiriler

"Bu kadar komik, gayriciddi açıklamaları, koca koca siyasiler, işadamları paylaştı. Türkiye geçen dönem etkin mücadeleyle gri listeden çıktı. Peki bu TÜSİAD'daki arkadaşlar, neden bir açıklama yapmıyorlar bu konuda? Mevzuat açısından kanunun, örgütlü suçlarla mücadele, terörün finansmanıyla mücadele, ceza soruşturmasıyla beraber mahkemelerce kayyum atanması halinde kayyumun TMSF olmasını neden kendi alanını doğrudan ilgilendirdiği halde TÜSİAD niye açıklama yapmaz?"- "TÜSİAD'ı Beşiktaş'taki yangında ölenler ilgilendirmiyor mu?"Abdullah Güler, TÜSİAD yöneticilerinin, "Suçlu mudur, suçsuz mudur bilmiyoruz, biz kimseyi yargılamıyoruz." sözleriyle yargılamaya başlayarak açıklamalarda bulunduğunu belirterek, Kartalkaya'daki otel yangını ve İliç'teki maden kazasıyla ilgili de açıklamalar yapıldığını anımsattı. Güler, şöyle konuştu:"Peki, TÜSİAD'ın merkezine bir kilometre uzaklıkta, bir restoranda yangın oldu, 29 kişi öldü, niye ilgilendirmiyor TÜSİAD'ı? İzmir'in göbeğinde iki üniversite öğrencisi kardeşimiz kaçak elektrikten dolayı orada vefat ettiler. TÜSİAD'ı niye ilgilendirmiyor bu husus? İliç kazası, Kartalkaya ilgilendiriyor, üzüntülerini beyan ettiler, çok teşekkür ediyoruz. Peki TÜSİAD'ı Beşiktaş'taki bu yangında ölenler ilgilendirmiyor mu? TÜSİAD, 'CHP'li belediyelerin yetki ve sorumluluğundaki yerlerdeki kazalar bizi ilgilendirmiyor. Biz onlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağız, biz diğer hususları açıklayacağız.' deseydi çok daha inandırıcı olurlardı. İklim değişikliğiyle ilgili hususiyet doğrudan kendilerini ilgilendiriyor. Onlara da hitapta bulunuyorum, sizi doğrudan ilgilendiren bu kanunla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum."

Büyüme İçin Destek Çağrısı

Türkiye'nin büyümesi adına bütün kesimleri desteğe davet eden Güler,"Lütfen bilmedikleri alanlarda ellerine tutuşturulmuş metinleri bildiri gibi hatırlatma gibi okumasınlar. İnandırıcı ve samimi değiller. Keşke kendi alanlarında bizimle daha yakın diyalog içerisinde olsalar." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Bayram İkramiyesi

Güler emekli bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine bu konuda Meclis'e gelen bir çalışmanın olmadığını sözlerine ekledi.