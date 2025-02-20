Özgür Özel, Özdağ ve bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti

Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Özel, partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken 31 gündür tutuklu olan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten utanç duyduğunu söyledi.

Özel, siyasette siyasi parti başkanlarının hukuklarının birbirlerine emanet olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bir üyemiz, bir yöneticimiz istenmedik bir söz sarf etse, kalp kırsa, o hukuku zedelese, içeride gereğini yapmak ve o genel başkandan özrü dilemek bize düşer. Değil ki bir mevkidaşımızı, bir başka siyasi partinin genel başkanını içeri atalım ve bunun adına da siyasi rekabet diyelim. Sayın Ümit Özdağ, Antalya'da işlediği bir suçtan Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilip tutuklanacaktı. O sırada baktılar oradan olmuyor, Kayseri'de olduğunu iddia ettikleri bir suçtan tutuklamada bulundular. Ardından Antalya ile ilgili de bir başka ceza talebi düzenlediler."

Özdağ'ın "Günde 10'dan fazla ziyaretçim geliyor, 10 sefer ayakkabılarımı çıkartıp giydiriyorlar. 30 sefer üstümü arıyorlar. Benim çok zoruma gidiyor." diyerek dün Adalet Bakanlığına dilekçe yazdığını söyleyen Özel, "Böyle bir şey olmaz." dedi.

Özel, Özdağ ile siyasi görüşlerinin farklı olduğunu ifade ederek, "Bana geçmişte çok sert eleştirilerde bulundu. Belki haksızlık ettiğini düşündüğüm çok oldu. Ama bugün o gün değil ki. Bugün demokrasiyi savunmanın günü. Ümit Özdağ'ın şahsında tüm Zafer Partilileri selamlıyorum. Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız." diye konuşu.

Silivri'de tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın yaptığı işin gazetecilik faaliyeti olduğunu savunan Özel, "Bir siyasetçi, bir bilirkişinin ismini ve sürekli 8 bin kişide bir aynı kişinin seçildiğini söylemiş. Bu kişiye ulaşmak gazetecilik başarısıdır. Bu kişiye nereden arandığı söylenerek, o kişinin Halk TV'ye ve İmamoğlu'na yaptığı eleştirileri de yayınlayarak bir gazetecilik yapılmış." dedi.

- "Şaşkınlığını ve şoku atlatabilmiş değil"

Ayşe Barım'ı da ziyaret ettiklerini söyleyen Özel, "Kendisi şaşkınlığını ve şoku üzerinden atabilmiş değil. Kendisi bu konuda bir ifade kullanmadı ama hukukçu arkadaşların bana verdiği not; Ayşe Barım'ı etki ajanlığından suçluyorlar. Etki Ajanlığı Yasası geldi, tüm Türkiye itiraz etti, geri çekildi. Olmayan kanunla, olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız." ifadesini kullandı.

Özel, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı da ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Can Atalay seçilmiş milletvekili olduğu halde yatıyor. Gezi barışçıl şekilde bitsin, bir kişinin burnu bile kanamasın diye gayret gösteren Tayfun Kahraman'ı 1033 gündür burada tutuyorsunuz. Osman Kavala'yı, aynı baz istasyonundan filanca ile telefonu çekmiş diye 7 yıldır burada tutuyorlar." dedi.

- "Ahmet Özer'den terör örgütü üyesi çıkmaz"

Özel, Rıza Akpolat'ın özgürlüğe kavuşmasını, işinin başına dönmesini beklediklerini söyledi.

Ahmet Özer'in 114 gündür iddianame beklediğini kaydeden Özel, "Ahmet Özer'den terör örgütü üyesi çıkmaz. O bir akademisyen, kanaat önderi. Ahmet Özer'in bugün için karşı karşıya bulunduğu durum, sadece CHP'li belediyeyi kriminalize etme ve muhalefeti bölme. 'Terör varsa muhalefet burada birleşemez. Zafer Partisini alırız, muhalefet birleşemez. Sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, milliyetçisi ayrılır. Şunu alırsak birleşemez. Beşiktaş'a yolsuzluk yaftası vurursak muhalefet ahlakı bunları bir arada tutamaz.' Ama muhalefet ne diyor? Ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.

Özel, CHP Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma kapsamında yeni ifadelerin ve iddianamenin sorulması üzerine şunları söyledi:

"İddianameyi hazırlamadan herhalde bize sorulur. Bakarız, hukuken gereğini yaparız. Verilmeyecek hesabımız yok. Zaten bir yıldır beklediler bir şey olmadı ama Erdoğan bana devamlı 'Cevap ver, cevap ver.' dedi. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim. Gelenler oldu. Şimdi o gelenlerden başladılar. İsmi geçen herkesi ifadeye çağırıyorlar ama o ismi geçenlerin çok önemli bir kısmı delege değil."