İstanbul'da kar alarmı: İmamoğlu'ndan toplu taşıma önerisi

İstanbul dahil 11 ilde yarın eğitime ara verilecek
İstanbul dahil 11 ilde yarın eğitime ara verilecek
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da kar alarmı: İmamoğlu'ndan toplu taşıma önerisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın sabah İstanbul'da etkisini artıracak kar yağışı öncesi vatandaşlara toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 20:33, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 20:51
Yazdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini belirterek, vatandaşlara özel araçlarını değil toplu taşımayı kullanmalarını önerdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin yarın da okulların tatil edilmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi.

Kar Yağışına Karşı Mücadele

Kentteki tüm kurum ve kuruluşların kar yağışına karşı büyük mücadele yürüttüklerini dile getiren İmamoğlu, AKOM'daki uzmanlardan ve meteorolojiden alınan raporlar doğrultusunda kentte yarın sabah itibarıyla daha etkin bir kar yağışının görülmesinin beklendiğini ifade etti.

Vatandaşlara Öneriler

İmamoğlu, yarın sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber