İstanbul'da kar alarmı: İmamoğlu'ndan toplu taşıma önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini belirterek, vatandaşlara özel araçlarını değil toplu taşımayı kullanmalarını önerdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin yarın da okulların tatil edilmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi.

Kar Yağışına Karşı Mücadele

Kentteki tüm kurum ve kuruluşların kar yağışına karşı büyük mücadele yürüttüklerini dile getiren İmamoğlu, AKOM'daki uzmanlardan ve meteorolojiden alınan raporlar doğrultusunda kentte yarın sabah itibarıyla daha etkin bir kar yağışının görülmesinin beklendiğini ifade etti.

Vatandaşlara Öneriler

İmamoğlu, yarın sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.