Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 20:46, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 20:47
Kamaradere Mahallesi'nde O.Y. (44) idaresindeki 34 KA 2046 plakalı otomobil ile N.Ç'nin kullandığı 39 SA 340 plakalı tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü O.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobildeki E.K. ve K.Ç. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü N.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.