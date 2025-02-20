200 milyon TL'lik dolandırıcılık: Tunceli'de 4 gözaltı

Tunceli'de nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve hırsızlık suçlarıyla 200 milyon TL borçlandıkları iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilde ikamet eden 4 şüpheli şahsın mağdurlara hile ile boş senet imzalattıkları ve işyerlerinden çaldıkları imzalı boş senetleri rastgele miktarlar yazıp doldurarak ticari sözleşmeler üzerindeki parasal miktarlarda oynamak suretiyle 200 milyon TL borçlandırdıklarını tespit etti. Bu şahısların, sonrasında yasal ve yasal olmayan yollarla bu paraları tahsil etmeye çalıştıkları belirlendi.

Operasyonun Detayları





Şüphelilerin mağdurlara hileli senet imzalattıkları tespit edildi.

İmzalı boş senetler çalınarak, ticari sözleşmelerde usulsüz değişiklikler yapıldı.

Yasal ve yasal olmayan yollarla borç tahsilatı denendi.

Şüphelilere yönelik bugün düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Şahısların adli işlemlerine başlandığı belirtildi.