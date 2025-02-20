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Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde karla mücadele çalışmalarını anlatarak, sürücüler için kış lastiği kullanmanın önemini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 21:28, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 22:00
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sürücülerimizin bir kere mutlaka kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekir, ticari araçlar için bu zorunlu ama biz özel araçlar için de bunu mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu iki gün yani yarın ve cumartesi zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini özellikle tavsiye ediyoruz." dedi. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışların sürdüğünü belirten Uraloğlu, yarın ve cumartesi günü yağışların devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Uraloğlu, ekiplerin sahada konuşlandığını kaydederek, KGM'nin sorumluluğunda 68 bin 550 kilometre yol ağı ve 81 ilde 452 karla mücadele merkezi olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Buralara konuşlanmış olarak 12 bin 634 makine ve ekipman halihazırda bulunmaktadır. Yine bu makine ve ekipmanı kullanacak 13 bin 283 personelimiz de aktif olarak 7 gün 24 saat buralarda hazır haldedir. Bunun dışında da kar mücadelesinde kullanmak üzere 738 bin ton tuz ve 422 bin ton tuz agregası, kritik yol kesimlerinde kullanılmak üzere 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerine depolanmış durumdadır. Karla mücadelenin bir başka yöntemi olarak da özellikle esinti olan bölgelerde yolda kar birikmemesi için 926 kilometre kar siperini yaparak yollara karların gelmesini de engelleme gayreti içerisinde bulunuyoruz."


Yapılan Çalışmaları Anlık Takip Edebiliyoruz

En yüksek trafik yoğunluğunun Marmara Bölgesi'nde olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu bölgede İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bu süreçte yağıştan daha fazla etkileneceğinin düşünüldüğünü ifade etti. Uraloğlu, İstanbul'da KGM sorumluluğundaki 701 kilometrelik yolda 32 tuz depolama noktasında yaklaşık 100 bin ton tuzun stoklandığını ve yaklaşık 1700 personelin çalışma yürüttüğünü bildirerek, "252 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 22 greyder, 69 yükleyici, 60 kurtarıcı ve 196 diğer araçlar olmak üzere toplamda 599 araç İstanbul'da kar mücadelesi için konuşlanmış durumdadır. Trafik yönetim sistemleri kapsamında yollarımız üzerindeki 214 sabit kamera, 27 değişken mesaj işareti ve 12 hava tahmin istasyonu aracılığıyla yol durumu ve yapılan çalışmaları da anlık takip edebiliyoruz." bilgisini verdi.Kocaeli'de 10 tuz depolama noktasında 35 bin ton civarında tuz depolandığını ve 530 personelle bu çalışmaların yürütüleceğini belirten Uraloğlu, Sakarya'da ise 9 tuz depolama noktasında yaklaşık 31 bin ton tuz stoklandığını ve 318 personelin çalıştığını bildirdi. Uraloğlu, Bakanlık olarak diğer kurumlarla da beraber çalışmalar yürüttükleri kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürücülerimizin mutlaka kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekir, ticari araçlar için bu zorunlu ama biz özel araçlar için de bunu mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu iki gün, yani yarın ve cumartesi zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini biz özellikle tavsiye ediyoruz."

Basında yer alan bazı görüntülerde bazı araçların çok rahat ilerlediğini, bazı araçların ise yollarda kaldığına dikkati çeken Uraloğlu, bu durumun tamamen lastiklerle ilgili olduğunu belirtti.

Gerekli Önlemleri Aldık

Uraloğlu, demir yollarındaki karla mücadele kapsamında çalışmalara dair ise "Demir yollarında önemli bir sıkıntı işin açıkçası öngörmüyoruz. Özellikle yüksek hızlı trenler olsun konvansiyonel hatlar olsun yaklaşık 14 bin kilometrelik hatta gerekli önlemleri aldık. 5 bin 500 personel, 478 teknik araç ile kar küreme ve sahada buzlanmayı önleme çalışmalarını arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Yine akıllı sistemlerle kameralarla bütün süreci yakından takip ediyoruz." bilgileri paylaştı.Hava yollarında ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve civarlardaki havaalanlarında 449 araç ve 800 personelle pistlerin temizlenmesi çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, uçakların teknik olarak iniş ve kalkış yapabilecekleri şartları sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda yapılan değerlendirmeler ve meteoroloji raporlarının da dikkate alınmasıyla yarın ve cumartesi günlerinde belirli sayıda seferin iptal edildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 40'a varan tehir etmemiz söz konusu olacak. Bildiğiniz üzere bunlar tahmin raporları. Anlık duruma göre bu uçakların hareketlerine karar vereceğiz. Ancak elbette buradaki vatandaşlarımızı herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önceden bilgilendiriyoruz. Zaten bu yoğun kardan dolayı birçok vatandaşımızın da bu uçuşları iptal etme konusunda talepleri var, biz de onları değerlendiriyoruz."

Açıklamanın ardından KGM Genel Müdürü Ahmet Gülşen'den akıllı ulaşım merkezindeki çalışmalara ve yolların güncel durumuna dair bilgi alan Uraloğlu, araçların üzerindeki kameralar aracılığıyla da yolların takip edildiğini söyledi.

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