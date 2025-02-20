Ankara'da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti

Olay akşam saatlerinde Mamak ilçesi Misket Mahallesi 660. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.K. ve H.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.S., yanındaki bıçakla N.K.'yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.S. ise, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.