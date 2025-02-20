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KKTC'den İstanbul'a uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a yarın gerçekleştirilecek uçak seferlerinin Türkiye'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 23:47, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 23:46
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KKTC'den İstanbul'a uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi

KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ercan Havalimanı'ndan İstanbul varışlı uçak seferlerinin cuma günü tamamı, cumartesi ve pazar günleri ise bir bölümü iptal edildi.

İptallerle ilgili yolcuların hava yolu şirketleriyle temas kurması gerektiğini vurgulayan yetkililer, gelişmeler konusunda bilgi verileceğini kaydetti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iptal edilen seferlerin İstanbul'daki kar yağışıyla alakalı olduğunu, yolcuların mağdur olmamaları için hava yolu şirketleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Arıklı, KKTC'de hava koşullarının uçak seferleri için uygun olduğunu fakat varış noktası İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle iptallerin yaşandığına işaret ederek, "Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin de bir an önce normale dönmesini umut ediyoruz." dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'nin İstanbul dışındaki diğer kentlerine uçuşların sorunsuz gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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