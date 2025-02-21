21 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Ana sayfaHaberler Siyasi

21 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

21 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 00:01, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 00:08
Yazdır
21 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu Adalet Binasının açılışını yapacak.

(Konya/10.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Aksaray/09.30-12.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile TÜGVA İhtisas Akademi Açılışı'na katılacak, şehir hastanesi inşaat alanını inceleyecek, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Diyarbakır/09.30-17.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçi ve esnafla buluşacak, Ticaret Borsasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Manisa/12.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

(Johannesburg)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irad edecek, Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması finaline katılacak.

(Ankara/13.07/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/İstanbul/20.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak.

(Dublin/22.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Geosis Boluspor maçıyla başlayacak.

(Manisa/20.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Emlak Konut-Bodrum Basketbol maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, Altekma-Halkbank maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber