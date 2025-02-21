Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bu kampanyanın özel sektörün de benzer bir hamle yapmasına vesile olabileceğini söyledi. Yıl sonunda açıklanacak bir sosyal konut kampanyası daha olduğuna dikkat çeken Akçam "Söz konusu kampanya ve önümüzdeki dönemde duyurulacak olan sosyal konut projesi, konut fiyatlarının düşüşünü ve arzın artmasını destekleyecektir" diye konuştu.

Konut Faiz Oranlarının Düşmesi

Akçam, ödeme seçenekleri dikkate alındığında, Emlak Konut tarafından açıklanan kampanyanın konut faizi oranlarının düşmesinde etkili olabileceğini ifade etti. Sosyal konut projelerinin sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmadığını, ekonomik kalkınma açısından da önemli rol oynadığını vurgulayan Akçam, şöyle konuştu: Bu projeler, istihdam oluşturma ve yerel ekonomiyi canlandırma anlamında da katkı sağlayacak.