PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı

Suriye yönetiminin sınır kapılarına astronomik gümrük vergileri getirmesi terör örgütü PKK için yeni bir kazanç kapısı oldu. 10 bin doları bulan gümrük vergisini vermek istemeyen Türk tırları, PKK'ya haraç verip Irak üzerinden Suriye'ye geçiyor.

PKK Bölgesinden Geçen Tırlar

Bölgede faaliyet gösteren iş adamlarından Fatih Kılıçparlar, şu anda günlük ortalama 200-250 tırın, PKK bölgesinden Suriye'ye geçtiğini söylüyor.

"Normalde bu tırların Öncüpınar, Çobanbey, Kesep, Cilvegözü sınır kapılarından Suriye'ye geçmesi gerekiyor"

diyen Kılıçparlar, şöyle devam ediyor:

Mecburi İstikamet Irak

Ancak Suriye'deki yeni hükümetin uygulamaya koyduğu tır başı 10 bin doları bulan vergiler nedeniyle maliyetler olağanüstü arttı. Tüccarlar da farklı yol arayışlarına girdi. Bizi doğrudan Irak-Silopi-İbrahim Halil Kapısı'na yönlendiriyorlar. Orada hiçbir işlem yapılmadan direkt Suriye-Semalka gümrüğüne geçiyoruz. Taşıdığımız ürünler buradan Suriye tarafına geçiriliyor.

Bizim Kapılar Bomboş

Şu an bu yolu kullanarak Kilis ya da Gaziantep'ten Şam'a 5 bin 500 dolara ürün taşınıyor. Maliyetin tır başına 2 bin-2 bin 500 dolarını PKK haraç olarak doğrudan alıyor. Irak'ta ise 1.500 doları Peşmerge'ye ödeniyor. Oysa Türkiye-Suriye gümrük kapıları bomboş bekliyor. Yüksek vergiler yüzünden bütün ticaret PKK üzerinden yürütülüyor ve örgüt, ürün gamına göre milyonlarca dolarlık gelir elde ediyor. Suriye'nin neredeyse alternatifsiz tek kapısı Türkiye. Tüccar ve nakliye sektörü mevcut destinasyondan daha fazla para kazanıyor. Ancak biz, PKK değil ülkemizin ve Suriye devletinin kazanmasını istiyoruz.

Amerika da Kullanıyor

Semalka Sınır Kapısı geçtiğimiz 10 yıllık dönemde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin PKK'ya yapılan silah, cephane, militan sevkiyatının geçiş noktası olma özelliği de taşıyor. Aynı bölgeden Suriye halkına ait petrol ürünleri de kaçak yollarla Irak'a aktarılıyor. Terörü besleyen uyuşturucu, göçmen ve altın kaçakçılığı da yine aynı koridordan yapılıyor. Konu ile ilgili görüştüğümüz Suriyeli yetkililer ise, gümrük vergileri konusunda alınan kararın rejim dönemi bazı istismarları önleme amaçlı olduğunu ve yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını belirttiler.