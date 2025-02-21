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112 yıllık org tekrar sahnede!

Boğaziçi Üniversitesine 112 sene önce bağışlanan Norman & Beard yapımı org, gerçekleştirilen sekiz aylık restorasyonun ardından tekrar sahnedeki yerini aldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 07:27, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 07:28
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112 yıllık org tekrar sahnede!

Boğaziçi Üniversitesindeki Albert Long Hall'da önceki akşam gerçekleşen resitalde dünyaca tanınmış org virtüözü Jacob Benda, tarihi orgun tınıları eşliğinde resital verdi.

Benda, J.S. Bach, Stephen Paulus, George Thalben Ball, Charles-Marie Widor, Charles Tournemire ve Camille Saint-Saens'tan eserler icra etti. Uzun zamandır kullanılmayan enstrüman, Türkiye'de bir kurum bünyesinde yer alan iki orgdan biri olma özelliğini taşıyor.

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