112 yıllık org tekrar sahnede!
Boğaziçi Üniversitesine 112 sene önce bağışlanan Norman & Beard yapımı org, gerçekleştirilen sekiz aylık restorasyonun ardından tekrar sahnedeki yerini aldı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 07:27, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 07:28
Boğaziçi Üniversitesindeki Albert Long Hall'da önceki akşam gerçekleşen resitalde dünyaca tanınmış org virtüözü Jacob Benda, tarihi orgun tınıları eşliğinde resital verdi.
Benda, J.S. Bach, Stephen Paulus, George Thalben Ball, Charles-Marie Widor, Charles Tournemire ve Camille Saint-Saens'tan eserler icra etti. Uzun zamandır kullanılmayan enstrüman, Türkiye'de bir kurum bünyesinde yer alan iki orgdan biri olma özelliğini taşıyor.