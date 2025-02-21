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Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler

Yeni düzenlemelerle aile hekimi başına düşen nüfus azalacak ve hizmet kalitesi artacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 07:28, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 07:30
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Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle birlikte, vatandaşlar adres değişikliği yaptıklarında 30 gün içinde aile hekimi değişikliği yapmazlarsa, yeni ikametgahlarına göre en yakın ve en uygun aile hekimine kaydı otomatik olarak yapılacak. Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması amacıyla yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanacak. Sağlık hizmet planlamasına uygun olarak, özellikle nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde otomatik olarak kişilerin aile hekimi kayıt değişikliği yapılacak ve bu birimlerde görev yapan aile hekimlerine atama gerçekleştirilecek.

Aile Hekimliği Hizmetlerinde Kalite Artışı

Aile hekimi başına düşen nüfusun azalması ile hekim-hasta ilişkisinin daha etkin şekilde kurulması, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm aile hekimliği hizmetleri için hastaya daha fazla zaman ayrılması hedefleniyor. Bu sayede aile hekimliği hizmetlerinin kalitesinin artması amaçlanıyor. Ayrıca, aile hekimi değişikliği durumunda, aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişi sayısının asgari ve azami seviyeleri belirlenerek, aile hekimliği çalışanlarının özlük hakları ve vatandaşların hizmete erişimleri açısından mağduriyet yaşamaması sağlanacak. Aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için mevcut 3 aylık sınırlama süresi 1 aya indirilecek.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

7-24 Vatandaşlara Kesintisiz Hizmet

Yapılan değişiklikle acil sağlık hizmetleri, adli işlemler, defin ruhsatı gibi hizmetler entegre sağlık merkezlerinde daha düzenli ve etkin bir şekilde sunulacak. 7-24 hizmet sunulan bu merkezlerde vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sağlanacak. Ayrıca, aile hekimliği birimlerinin yer aldığı ilçe devlet hastaneleri için esneklik sağlanarak, aile sağlığı merkezlerinin ilçe merkezlerinde de konumlanmasına imkan tanınacak. Yeni yönetmelikle birlikte, aile sağlığı merkezlerinin açılması ve ruhsatlandırılması süreci hızlandırılacak. Aile sağlığı merkezleri artık apartman gibi yaşam alanları içinde de açılabilecek. Kentsel dönüşüm ve imar düzenlemeleri nedeniyle taşınması gereken aile sağlığı merkezleri için çözümler sunularak vatandaşların mağduriyeti önlenecek.

Aile Hekimliği Uzmanlarına Öncelik

Aile hekimliği uzmanlarının aile sağlığı merkezlerine geçişleri hızlandırılacak. Artık aile hekimliği uzmanları, boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, aile hekimliği uzmanlarının sayısında ciddi bir artış hedeflenecek. Böylece vatandaşlar, birinci basamak sağlık hizmetlerinde uzman doktorlarla daha fazla karşılaşacak ve sağlık hizmetlerine güven artması amaçlanacak.

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