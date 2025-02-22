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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın

Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın gerçekleştirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 07:19, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 07:20
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın

AK Parti'nin yarın yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı.7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Kongrenin Ana Sloganı ve Beklentiler

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

"Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre'ye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.Erdoğan, paylaşımında,

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal."

ifadesini kullandı.

"Çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur"

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

3 Kasım 2002'de Tek Başına İktidara Geldi

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İlk Yerel Seçim ve Kongreler

  • İlk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te veren AK Parti, İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.
  • 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa Recep Tayyip Erdoğan seçildi.
  • 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı ve Erdoğan yeniden genel başkan oldu.
  • 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi.
  • 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 3 Ekim 2009'da yaptı ve Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ve Sonrası

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

AK Parti'nin İlk Olağanüstü Kongresi

30 Eylül 2012'deki kongrede Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi. Ardından, Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi ve ardından 62. Hükümeti kurdu.

7 Haziran ve 1 Kasım Seçimleri

AK Parti, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Ancak, 1 Kasım'da yapılan erken seçimlerde yeniden iktidarı kazandı ve ardından 64. Hükümet kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi

22 Mayıs 2016'daki kongrede Binali Yıldırım genel başkan seçildi ve Başbakan oldu.

Tarihi Halk Oylaması ve Sonuçları

16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla Anayasa değişikliği kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verildi.

Erdoğan Yeniden Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından olağanüstü kongre yapıldı ve Erdoğan yeniden Genel Başkan seçildi.

COVID-19 Salgını ve Kongre Süreci

AK Parti'nin kongre süreci COVID-19 salgını nedeniyle uzadı. Bilim Kurulu kararları dikkate alınarak kongreler ertelendi ancak sonrasında maske ve mesafe kurallarına uyularak yeniden başlandı.

2023 Genel Seçimleri ve Sonrası

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde birinci parti olarak çıkan AK Parti, olağanüstü kongresini gerçekleştirdi ve Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. MKYK listelerinde değişiklikler yapıldı.

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