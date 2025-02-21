Erdoğan: Türkiye Barış ve Güvenliği Sağlamaya Devam Edecek

AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler
Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Türkiye Barış ve Güvenliği Sağlamaya Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve güvenliği sağlama görevini sürdüreceğini belirtti. Suriye için hazırlanan 'Barış Diplomasisi' kitabının önsözünde mesajlar verdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 07:39, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 07:40
Yazdır
Erdoğan: Türkiye Barış ve Güvenliği Sağlamaya Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış ve güvenliğin tesisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, kalpleri ve zihinleri kazanmaya devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 363 sayfalık "Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabının önsözünde 'Suriye Suriyelilerindir' anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin barış ortamının tesisi olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" konulu kitap için kaleme aldığı önsözde Suriye'nin geleceğine ilişkin ülke içi ve dışı aktörlere üstü örtülü mesajlar gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" konulu 363 sayfalık bir kitap hazırladı.

Tarihin Doğru Tarafındayız

Kitabın ön sözünü yazan Erdoğan, terörün, ağlarını genişleterek istikrarsızlığa neden olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zayıflayan devlet otoriteleri nedeniyle büyük insani krizler ortaya çıkmakta, böylesi bir ortamda zuhur eden otorite boşluklarını da terör örgütleri doldurmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, medeniyet mirasından aldığı güç ve ilhamla, geleceği daha insancıl ve hakkaniyete uygun bir şekilde inşa etmek için tüm imkanları seferber etmiştir. Aziz milletimizin beklenti ve taleplerini merkeze alan politikaların hayata geçirilmesi ve içerisinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinimlerine dair çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesi Türkiye'yi tarihin doğru tarafında konumlandırmıştır."

Hedef Barış

"Türk dış politikası, düzensiz bir hal alan bölgesel ve uluslararası kaotik ortamda ülkesinin çıkarlarını korumakta, sürdürülebilir kalkınma ve barış ortamının tesis edilmesini hedeflemektedir. Suriye'de gelinen nokta, Türkiye'nin uyguladığı insan merkezli siyasetin ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermiştir. Suriye politikamızın temeli, bölgede ortaya çıkan terör örgütlerine karşı mücadele etmek ulusal güvenliğimize ve çıkarlarımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmektir."

Terör Yok Olacak

"Ülkemizin teröre karşı verdiği mücadele sadece ulusal güvenlik kaygılarını gidermeye değil, aynı zamanda bölgede huzur ve sükunetin tesis edilmesine de yöneliktir. Ülkemiz PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı gerekli tüm önlemleri almıştır. 13 yıllık Suriye ihtilafı boyunca hiçbir Suriyeli kardeşimizi terör örgütlerinin insafına terk etmedik. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşürecek hiçbir girişime de imkan tanımadık. İfade etmeliyim ki insanı merkeze alan aktif dış politika anlayışımız Türkiye'nin bölgedeki varlığının istikrar ve barışın en önemli teminatı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır."

Kalpleri Kazanmaya Devam Edeceğiz

13 yılın ardından Suriye için umut, huzur ve güven dolu yeni bir kapının aralandığını kaydeden Erdoğan,

"Bu kapı kardeşliğe ve gelecekteki güzel günlere açılmaktadır. Türkiye olarak temennimiz komşumuz Suriye'nin yıllardır hasretini çektiği huzura, istikrara ve barış ortamına hızla kavuşmasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye barış ve güvenliğin tesisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, kalpleri ve zihinleri kazanmaya devam edecektir. Suriye'de açılan yeni dönemde de bu anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Suriye'de gerçekleşen süreç bizlere umudumuzu her zaman diri tutmamız gerektiğini göstermiştir"

değerlendirmesi yaptı.

Terör Ortadan Kalkacak

"Ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşlerini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir çözümü hayata geçirmek bir diğer temel gayemizdir"
vurgusu yapan Erdoğan, ifadelerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin istikrara kavuşmasında 'Suriye Suriyelilerindir' anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiğini vurguluyoruz. Bu sebeple Suriye'de oluşabilecek tüm terör odaklarının ortadan kaldırılması birincil hedeflerimizdendir. Meşru devlet otoritesinin Suriye'nin her karış toprağında etkin olmasını, üniter devlet yapısının tesis edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını bir egemen devlet olmanın gerekliliği olarak görüyoruz."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber