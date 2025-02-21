Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar

Meteoroloji, 21 Şubat Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken; İstanbul, Kocaeli, Afyon, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Ağrı ve Erzurum'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yerel Kuvvetli Yağış Beklentisi

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 'Sarı' ve 'Turuncu' Kodlu Uyarılar

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece ve Sabah Saatlerinde Buzlanma Beklentisi

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ Tehlikesi İle Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı ve Turuncu Kodla Uyarı Yapılan İller

Balıkesir

Bursa

Kastamonu

Sakarya

Sinop

Bartın

Karabük

Bolu

İstanbul

Kocaeli

Samsun

Zonguldak

Yalova

Düzce

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.