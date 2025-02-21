İstanbul'da Kuryeler ve Motosikletlere Trafik Yasağı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
İstanbul'da Kuryeler ve Motosikletler İçin Trafiğe Çıkma YasağıYoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitim-öğretime ara verildi, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
İstanbul'da Kar Yağışı Günlük Hayatı Olumsuz Etkiliyor
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edildiğini ve motosikletli kuryeler de dahil olmak üzere her türlü motosikletin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.Üç ilde elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Eğitime Ara Verildi, Trafikte Önlem Alındı
Vali Gül, öğrencilerin ve vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için şehir genelinde okulların tatil edildiğini belirtti. Ayrıca, 21 Şubat gece yarısı saat 00.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.