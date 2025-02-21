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İstanbul'da Kuryeler ve Motosikletlere Trafik Yasağı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 08:19, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 07:55
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İstanbul'da Kuryeler ve Motosikletlere Trafik Yasağı

İstanbul'da Kuryeler ve Motosikletler İçin Trafiğe Çıkma YasağıYoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitim-öğretime ara verildi, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul'da Kar Yağışı Günlük Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edildiğini ve motosikletli kuryeler de dahil olmak üzere her türlü motosikletin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Üç ilde elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Eğitime Ara Verildi, Trafikte Önlem Alındı

Vali Gül, öğrencilerin ve vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için şehir genelinde okulların tatil edildiğini belirtti. Ayrıca, 21 Şubat gece yarısı saat 00.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

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